الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير ”غطاء إسرائيلي” لتهويد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 10:27 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، للمسجد الأقصى المبارك، بمشاركة غلاة المتطرفين من أتباعه.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، هذا الاقتحام غطاءً إسرائيليا رسميا للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية، وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين.

وحمّلت الخارجية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

كما طالبت الإدارة الأميركية بترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.