اسعار الذهب ترتفع
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس بدعم من انخفاض طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.
وبحسب وكالة " رويترز " زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 1977.13 دولار للأوقية ، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو الجاري وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 1978.70 دولار.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد علت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.64 دولار.
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