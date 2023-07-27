رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن تأييد الانقلابيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 03:29 مساءً - أعلن رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر، اليوم الخميس «تأييد إعلان» العسكريين الانقلابيين وضع حدّ «لنظام» الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي.

وقال بيان وقّعه رئيس الأركان الجنرال عبده صدّيق عيسى، إنّ «القيادة العسكرية للقوات المسلّحة في النيجر… قرّرت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن… من أجل تجنّب مواجهة دامية بين القوى المختلفة».

وكانت مجموعة من العسكريين أعلنت عبر التلفزيون الوطني في النيجر في ساعة متأخرة من، يوم الأربعاء، عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي.

وتلا العسكريون بيانا تضمن إعلان إغلاق الحدود وفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد.

كما أعلنوا تعطيل العمل في كافة المؤسسات في الدولة.