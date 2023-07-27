وزير خارجية الأردن: السلام خيار استراتيجى والاستفزازات تقوض حل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 05:28 مساءً - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن السلام خيار استراتيجى والاستفزازات تقوض حل الدولتين.

وأضاف الصفدي - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في عمّان اليوم - أن الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، لافتا النظر إلى "خطورة هذه الأعمال الاستفزازية".

وأشار الصفدي إلى أنه تم مناقشة عدة قضايا إقليمية والتركيز على القضية الفلسطينية والعبء الذي يتحمله الأردن جراء استضافة اللاجئين في ظل تراجع الدعم الدولي.

وثمن دعم بريطانيا المستمر للأردن، لافتا إلى ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات، موجها الشكر لبريطانيا على قرارها بتسهيل منح تأشيرات إلكترونية للأردنيين للدخول إلى بريطانيا.

وبدوره، قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، إن الأردن يلعب دورا مهما جدا في المنطقة، مؤكدا تقدير بلاده لجهود للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في صناعة السلام بالمنطقة والعالم.

وشدد كليفرلي على أن العلاقات الأردنية - البريطانية قوية في جميع المجالات، مؤكدا أن الأردن حليف استراتيجي وثيق للمملكة المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، عن تقديم بلاده دعم بـ 30 مليون جنيه استرليني للأردن، مؤكدا استمرار لندن بدعم الأردن الذي يعمل في تحسين الوضع الإقليمي.

وتابع قائلا "شرف لي أن أكون موجودا في الأردن في أول زيارة وأنا وزير خارجية"، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين.