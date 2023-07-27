مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 12.5 نقطة وبنسبة 0.26 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4780.02 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4767.47 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت مليونًا و463 ألفًا و816 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 24.7 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و944 ألفًا و267 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة الصادر اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.092 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.88 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 325 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 22.18 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 333 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 14.77 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني تسعة آلاف ريال عُماني وبنسبة 0.59 في المائة.