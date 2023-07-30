أنور قرقاش: الانقلاب العسكري في النيجر يعمق الأزمة الأمنية والاقتصادية والبيئية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 10:27 صباحاً - أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الانقلاب العسكري في النيجر، على الرئيس محمد بازوم، يعمق الأزمة الامنية والاقتصادية والبيئية في البلاد.

وغرد قرقاش عبر تويتر: «الانقلاب العسكري في النيجر على الرئيس محمد بازوم وبوادر التنافس الدولي يعمق الأزمة الأمنية والاقتصادية والبيئية التي يشهدها هذا البلد الفقير، ولا خاسر سوى الإنسان البسيط».

وأضاف: «منطقة الساحل بحاجة إلى تنمية وأمن، ولكن عبث السياسة جعل الأولويات معكوسة وبعيدة عن كل ما تحتاجه المنطقة».