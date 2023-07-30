رئيس دولة الإمارات ونائباه يهنئون ملك المغرب بمناسبة عيد العرش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 12:29 مساءً - بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى ملك المملكة المغربية، الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الملك محمد السادس، طبقا لما نشرته وكالة وام.

ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها في 30 يوليو/تموز من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية.