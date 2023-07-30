فلسطين ازدواجية المعايير الدولية توفر للاحتلال الفرصة لتدمير حل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 02:25 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة التصعيد الإسرائيلي الحاصل في استهداف منازل ومنشآت المواطنين عبر هدمها بحجج وذرائع واهية وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى ما حدث من انتهاكات في بلدة فروش بيت دجن شمال شرق نابلس، بالتزامن مع جرائم سرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وتجريفها والسيطرة عليها كما حصل مؤخراً في اقدام المستوطنين على تجريف أراض بيت بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل غرب نابلس.

وأكدت الوزارة ان دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ماضية في تكريس الاستعمار الإسرائيلي الاحلالي، وتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وإغراقها بالمستوطنين، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة ومنع أي تواصل جغرافي بينها، في محاولة احتلالية تسابق الزمن لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وبشكل متعمد لافشال أية جهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وقالت الوزارة إن اكتفاء المجتمع الدولي والدول بتكرار مواقفها المعلنة بشأن التمسك بحل الدولتين دون ارتباطها بإجراءات عملية تضمن حمايته يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على التمادي في الاستيطان ومصادرة الأراضي وتقويض اية فرصة لتطبيقه، خاصة وأننا وفي ظل التصعيد الحاصل في توزيع اخطارات الهدم وتنفيذ قرارات المصادرة سنشهد المزيد من عمليات هدم المنازل وانشاء البؤر الاستعمارية غير القانونية.

وحذرت من المخاطر المترتبة ليس فقط على التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وإنما أيضاً تعايش المجتمع الدولي معها وكأنها باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر يومياً في تكريس بائس لازدواجية معايير دولية.