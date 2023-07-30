اختتام الاجتماع التمهيدي للندوة (27) للسادة ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 04:27 مساءً - اختتم الاجتماع التمهيدي للندوة (27) للسادة ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، برئاسة العقيد الركن/ عبدالله سالم الظاهري – رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة والوزير المفوض طارق عبد السلام - مدير الإدارة العسكرية، ورؤساء وأعضاء وفود من ضباط القوات المسلحة لـ (17) دولة عربية.

تلقت الأمانة العامة دراسات من (9) دول عربية حول موضوع الندوة (27) بعنوان (تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري)، وعلى مدى (8) أيام ناقش الاجتماع بشكل مستفيض، حيث تم الخروج بدراسة موحدة تمهيداً لعرضها على السادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية في اجتماعهم القادم خلال شهر نوفمبر 2023 لمناقشتها وإقرارها، وقد صدر عن الاجتماع عدد من التوصيات من أهمها:

التأكيد على أهمية مشاركة كافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في الاجتماعات القادمة للسادة رؤساء هيئات التدريب، حث الدول العربية على الاشتراك فيما بينها بالتدريبات العسكرية المشتركة، وتكثيف الدورات والزيارات لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في الدول العربية، ضرورة توثيق التدريبات المشتركة ونشرها بواسطة الإعلام العسكري في الدول العربية لتوضيح آليات وأهداف التعاون العربي العسكري المشترك وأهميته في تكوين منظومة دفاعية عربية مشتركة، توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية في استخدامات الأسلحة المختلفة في التدريب المشترك للقوات المسلحة العربية، إستحداث تدريبات مشتركة فيما يخص (الأمن السيبراني - الذكاء الاصطناعي -الطائرات بدون طيار) بالإضافة إلى تمارين مراكز القيادة التخصصية (برية - بحرية – جوية) باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

نهاية الاجتماع وجه مدير الإدارة العسكرية الوزير المفوض طارق عبد السلام الشكر للسادة الضباط رؤساء الوفود المشاركة وجميع الحاضرين على جهودهم وتعاونهم للخروج بدراسة موحدة، ونقل لهم تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وتمنياتهم لجميع الوفود بالتوفيق، كما قام سيادته والعقيد الركن/ عبد الله سالم الظاهري (رئيس الاجتماع التمهيدي)، بتسليم شهادات المشاركة للسادة الضباط المشاركين.