بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 11.18 نقطة ليبلغ مستوى 7274.62 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة.
وتم تداول 273.18 مليون سهم عبر 10851 صفقة نقدية بقيمة 48.3 مليون دينار "147.3 مليون دولار'.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29.34 نقطة ليبلغ مستوى 5624.15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.52 في المئة من خلال تداول 114.9 مليون سهم عبر 4588 صفقة نقدية بقيمة 11.18 مليون دينار "34 مليون دولار".
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5.12 نقطة ليبلغ مستوى 8091.85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المئة من خلال تداول 158.2 مليون سهم عبر 6263 صفقة بقيمة 37.17 مليون دينار "113.3 مليون دولار".
في موازاة ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر "رئيسي 50" ارتفع بنحو 38.8 نقطة ليبلغ مستوى 5572.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.70 في المئة من خلال تداول 86.2 مليون سهم عبر 3494 صفقة نقدية بقيمة 9.6 مليون دينار "29.2 مليون دولار".
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