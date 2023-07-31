رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على استضافتها اجتماع الفصائل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 12:29 مساءً - وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الشكر لمصر على استضافتها لاجتماع الفصائل الفلسطينية (الأمناء العامين)، الذي دعا له الرئيس محمود عباس وأجري أمس في مدينة العلمين.

وقال اشتية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله: «كان مهما ألا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار، ولذلك فإن تشكيل لجنة للمتابعة يعطي بريق أمل باستمرار الحوار».

وأثنى اشتية على ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني، بشأن «خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يوميا، ووجوب وقوف الجميع خلف مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضالي الوطني، المستند إلى المقاومة الشعبية ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على بورين وعينبوس وعقربا ومجدل بني فاضل، وفروش بيت دجن، والمغير وتقوع واريحا وبرك سليمان وبدو الكعابنة وشمال شرق القدس وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية».

من جهة ثانية أدان مجلس الوزراء الفلسطيني العمل الإجرامي الذي ارتكب بحق قوات الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، محملاً المعتدين كامل المسؤولية عما جرى في المخيم.

ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة لـ«كنيسة تلاميذ المسيح» في الولايات المتحدة الأميركية وكندا باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري، وتأكيد دعم الجمعية لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين.