انتعاش اقتصادي طفيف بمنطقة اليورو

انتعاش اقتصادي طفيف بمنطقة اليوروأظهرت بيانات اقتصادية أوروبية، اليوم الإثنين، عن انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، لكن بقاء معدل التضخم مرتفعا رغم تباطئه ما زال يثير المخاوف.

وذكرت وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا وصل إلى ثلاثة في المئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وعدّلت الوكالة الأرقام للربع الأول بعدما أفادت سابقا عن تراجع بنسبة واحد في المئة ما يشير إلى انكماش تقني.

وجاءت الأرقام بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بأن جمودا طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني بين أبريل ويونيو، رغم أن اقتصادي فرنسا وإسبانيا سجّلا نموا أعلى من المتوقع.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ مايو 2001 للسيطرة على التضخم، رغم أن رئيسته كريستين لاغارد لفتت الأسبوع الماضي إلى إمكان وقف حملة رفع المعدلات بشكل كبير.