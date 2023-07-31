لبنان.. بيان عاجل من منظمة الأونروا بشأن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 08:25 مساءً - دعت منظمة الأونروا، اليوم الإثنين، جميع الأطراف إلى العودة فورا إلى الهدوء واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المدنيين بعد الاشتباكات المسلحة التي حدثت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا في لبنان.

وقالت الأونروا في بيان له اليوم، إن هناك تقارير تفيد بوفاة 11 شخصا وإصابة 40 بينهم موظف لدى الأونروا في اشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان.

ووفقا للبيان، قررت منظمة الأونروا تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة بشكل مؤقت بسبب أعمال العنف.

ونقلت أسوشيتيد فرانس برس أن الوضع الأمني المتوتر داخل المخيم أدى حتى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكان المخيم، بينهم أطفال.

وقال مصدر فلسطيني في المخيم إن "إسلاميا من جماعة الشباب المسلم قتل، وإن قياديا في المجموعة هو من بين الجرحى"، مشيرا إلى أن أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلامية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن "التوتر يسود مخيم عين الحلوة إثر محاولة اغتيال تعرض لها ناشط إسلامي".