دوت الخليج -

انخفاض مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الاثنين عند مستوى 4776.10 نقطة منخفضا 2.7 نقطة، بنسبة قدرها 0.027 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4778.81 نقطة. انخفاض مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الاثنين عند مستوى 4776.10 نقطة منخفضا 2.7 نقطة، بنسبة قدرها 0.027 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4778.81 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و197 ألفا و20 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 42.1 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 5 ملايين و519 ألفا و207 ريالات عمانية. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن التقرير الصادر عن بورصة مسقط أشار إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.009 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.87 مليار ريال عماني.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض مؤشر بورصة مسقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.