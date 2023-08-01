مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وقالت تقارير مقدسية إن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى احتجزت بطاقات هوية المصلين من الشبان والفتيات، قبل السماح لهم بالدخول إليه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

وفي سياق آخر، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حركة الفلسطينيين على الحواجز المحيطة بمدينة القدس وتحديدا الفاصلة بين مدينتي بيت لحم ورام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن الفلسطينيين انتظروا كثيرا السماح لهم بالمرور عبر تلك الحواجز، فيما ادعى الاحتلال وجود خلل فني في الحواسيب التي يقوم عبرها بفحص هويات المواطنين.

وتركزت الازدحامات في حاجز 300 الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، وحاجز قلنديا الواصل بين رام الله والقدس، ومعبر الزيتونة قرب أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وتتعمد قوات الاحتلال إخضاع المارين عبر تلك الحواجز لتفتيش مهين، واستفزازهم بشكل متواصل، وتفصل عبر تلك الحواجز مدينة القدس بشكل كامل عن الضفة الغربية.