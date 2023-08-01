12 مصريًّا ولبنانيًّا يتصدرون قائمة الأثرياء العرب في 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 02:25 مساءً - أطلقت مجلة فوربس العالمية قائمتها عن أغنى 20 عربيا في العام 2023، والتي شهدت تواجدا بارزا لكل من مصر ولبنان والإمارات والمغرب والجزائر وقطر.

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 أثرياء لكل منهما، بينما يبلغ صافي ثروات أصحاب المليارات المصريين 19.1 مليار دولار، وهم الإخوة: محمد ويوسف وياسين منصور، والشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، بالإضافة إلى محمد الفايد، المالك السابق لمتجر (Harrods) البالغ من العمر 94 عامًا.

ويبلغ صافي ثروات الأثرياء اللبنانيين 11.8 مليار دولار. وتضم قائمتهم الشقيقين ميقاتي، وقطب المجوهرات الراقية روبرت معوض، وإخوة الملياردير السابق ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري: بهاء وأيمن وفهد الحريري.

فيما تضم الإمارات 3 أثرياء في قائمة عام 2023، وهم: حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير وعائلته، وعبد الله الفطيم وعائلته، مع صافي ثروات تبلغ 9.9 مليار دولار.

وضمّت القائمة من المغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته. بينما مثّل قطر، فيصل بن قاسم آل ثاني، وحمد بن جاسم آل ثاني، وهما من أفراد العائلة الحاكمة القطرية.

حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، إذ تبلغ ثروته الصافية 7.4 مليار دولار، بالرغم من تراجعها 300 مليون دولار عن عام 2022. وتعد حصته البالغة %6 تقريبًا في شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية، من أهم استثماراته. كذلك يدير ساويرس شركة (OCI) إحدى أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وأيوا الأميركية.

وحلّ في المرتبة الثانية الملياردير الجزائري، يسعد ربراب وعائلته، بثروته البالغة 4.6 مليار دولار، أقل بـ 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022. وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيفيتال، أكبر شركة جزائرية خاصة.

كما تملك المجموعة واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني طن من السكر المكرر سنويًا.

وشهدت ثروة الملياردير الإماراتي، حسين سجواني، ارتفاعًا بنسبة 66.7% عن عام 2022، ليعد أكبر الرابحين بين أثرياء العرب. كذلك شهدت ثروة محمد منصور زيادة نسبتها 44% هذا العام.

وللعام السادس على التوالي، يجري استبعاد أصحاب المليارات في السعودية من قائمة فوربس العالمية.