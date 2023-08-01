الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يقوض فرصة تطبيق حل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:29 مساءً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المتواصلة ضد الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي «لا يخلو يوم واحد من تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما حصل في تجريف أراضي واقتلاع الأشجار في ترقوميا، اقتحام قوات الاحتلال للموقع الأثري في سبسطية، إقدام المستوطنين على تسييج أراضي في الأغوار الشمالية، هدم قوات الاحتلال لمنشأة في دير بلوط، وقف العمل في منزل قيد الانشاء في مسافر يطا، إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال غرب أريحا».

وأكدت الوزارة أن استباحة الأرض من قبل الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.

حذرت الوزارة مجدداً من مغبة التعامل الدولي مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين «كأرقام في الاحصائيات أو كأمور اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة جدية من المجتمع الدولي».

وطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لحماية حل الدولتين.