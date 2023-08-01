أسعار الذهب تتراجع في ظل ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 في المائة إلى 04ر1963 دولار للأوقية (الأونصة).
بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 4ر0 في المائة لتصل إلى 90ر1962 دولار للأوقية.
وأغلقت أسعار الذهب في يوليو الماضي على ارتفاع 3ر2 في المائة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.
وتعزّز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3ر0 في المائة لتصل إلى 70ر24 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 77ر948 دولار، وانخفض البلاديوم 3ر0 في المائة إلى 04ر1278 دولار.
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