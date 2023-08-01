تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 08:33 مساءً - تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي.

وتوجه وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين، إلى لبنان لزيارة مخيم عين الحلوة، للدخول الى مفاوضات ومحاولة وقف القتال في المخيم، بحسب قناة lbc اللبنانية.

فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة وسط زحام من الرصاص والقذائف داخل مخيم عين الحلوة لللاجئين الفلسطينيين، بين مقاتلي فتح من جهة وجند الشام من جهة أخرى على ضوء تهاوي كافة محاولات الوساطة للتوصل إلى تهدئة وحقن الدماء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تكشف تبادل اطلاق النار داخل المخيم، عصر اليوم.

"الوكالة الوطنية للإعلام"، امس، إن المخيم شهد ليلة إضافية من الاشتباكات المتقطعة التي ارتفعت حدتها بعيد منتصف الليل، خصوصاً على محور الطوارئ (البركسات).

وأضافت: "سمعت أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف بشكل متقطع حتى صباح اليوم، الأمر الذي أبقى وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه يترنح تحت وطأة هذه الخروق المستمرة".