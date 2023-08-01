انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصينكشف تقرير اقتصادي خاص نُشر اليوم الثلاثاء، عن انكماش قطاع التصنيع في الصين خلال شهر يوليو الماضي.

وأفادت مؤسسة "كايشين" الصينية الإعلامية، بأن مؤشر مشتريات قطاع التصنيع الذي تصدره تراجع خلال الشهر الماضي إلى 2ر49 نقطة، مقابل 5ر50 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وجاء انخفاض المؤشر الرئيسي نتيجة تجدد تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات تصنيع السلع في الصين ورغم أنه كان طفيفا، فإن تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة جاء رغم ارتفاع المبيعات خلال الشهرين السابقين.

ويأتي ذلك في حين أظهرت بيانات اقتصادية حكومية نشرت الاثنين، تحسن أداء نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي، رغم استمراره في دائرة الانكماش.

في الوقت ذاته.. ذكر مكتب الإحصاء الصيني، أن مؤشر مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5ر51 نقطة مقابل 2ر53 نقطة خلال الشهر السابق.