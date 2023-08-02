الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، بينما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين فى مختلف مناطق الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة الخليل، بينهم 3 فتية، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من منزله في بلدة دورا.

وفي قرية العساكرة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه، كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق رخمه، ورفيدة، وجناتة، وبيت فالوح، وحرملة، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

أما في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

كذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.