ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية جراء قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

وبحسب ما نقلته وكالة "العهد نيوز"، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1948.43 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:22 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 في المائة إلى 1985.60 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، والذي كان الأعلى على الإطلاق، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام.

ويعتبر الذهب، المسعر بالدولار، استثمارا مفضلا كملاذ آمن في أوقات القلق وعدم اليقين الاقتصادي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 في المائة إلى 24.37 دولارا، واستقر البلاتين عند 931.01 دولارا، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1246.49 دولارا.