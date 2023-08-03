الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء لبنان يبحثان أحداث مخيم عين الحلوة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 02:25 مساءً - تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة.

وأكد عباس خلال الاتصال الهاتفي أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت إلى حين تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن حق العودة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على دعم ما تقوم به الحكومة والجيش اللبنانيان، حفاظا على النظام والقانون، وللمحافظة على التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي بين مقاتلين من حركة فتح ومجموعات إسلامية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين.

ويعد عين الحلوة، الذي تأسس عام 1948، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل حسب الأمم المتحدة، بينما تقدر إحصاءات غير رسمية سكان المخيم بما يزيد على 70 ألف نسمة في مساحة محدودة.

كما يبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف، يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.