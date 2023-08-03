رئيس البرلمان العربى يستقبل مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 05:19 مساءً - استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمكتبه بالقاهرة، مؤكدًا على دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية ووقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وأن فلسطين حاضرة دائمًا في كل تحركات البرلمان العربي على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى العمل البرلماني في اللجان والجلسات.

كما أكد رئيس البرلمان العربي أهمية توحيد المواقف والجهود لإبراز القضية الفلسطينية، وطرحها في كل المحافل الإقليمية والدوليةً وصولًا لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بدوره ثمن السفير مهند العكلوك الدورالذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وبحث الجانبان عددًا من الإجراءات وخطط التحرك المشترك وسبل التنسيق والتعاون، واتفقا على آلية للتنسيق وتبادل المعلومات دعمًا للقضية الفلسطينية على كل الأطر السياسية والقانونية والتنموية، كما اتفقا على عدد من القضايا الأولوية، ومنها توسيع الاعتراف الدولي بفلسطين، وتعزيز الحراك الدولي من أجل تحريك عملية السلام على مبدأ حل الدولتين، ودعم صمود المقدسيين، وكذلك التحركات ذات الطابع القانوني سواء على مستوى محكمة العدل، والمحكمة الجنائية الدولية.

حضر اللقاء من البرلمان العربي، المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور ياسر كاسب، مدير الشئون البرلمانية– أمين سر لجنة فلسطين، ومن مندوبية فلسطين، الدكتور رزق الزعانين، مستشار أول بمندوبية فلسطين، وعلا الجغب، الملحق الدبلوماسي بالمندوبية.