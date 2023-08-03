الحريرى: جرح بيروت لن يندمل.. وانفجار المرفأ بصمة سوداء على جبين لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 05:19 مساءً - قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، إن انفجار مرفأ بيروت يعد بصمة سوداء على جبين مرحلة من تاريخ لبنان.

أضاف الحريرى فى تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": جرح بيروت لن يندمل والعدالة آتية مهما طال الزمن".

وبهذه المناسبة ينظم أهالى الضحايا عددا من المسيرات بالشموع، من بينها مسيرة بدعوة من تجمع أهالى شهداء وجرحى ومتضررى انفجار مرفأ بيروت، على طريق المطار باتجاه قصر العدل حيث ستكون محطة للانطلاق باتجاه مرفأ بيروت وصولا إلى بوابة الشهداء ، كما سيلقى أهالى الضحايا كلمتهم عصر الغد وسيتم وضع أكاليل من الزهور بالنصب التذكارى.

ومن جهة أخرى أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مذكرة لتنكيس الأعلام في الساحات العامة وغيرها في مدينة بيروت، كما طلب من المواطنين الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا انفجار المرفأ.

كما طالب المحافظ أصحاب المحال السياحية (مطاعم، مقاهي، ملاهي ليلية، حانات....) عدم إقامة السهرات الصاخبة واستبدال البرامج بما يتناسب مع هذه الذكرى الأليمة، تضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى، سائلاً الله أن يحفظ مدينتنا بيروت ووطننا الحبيب لبنان .

وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد أصدر قرار بإغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات غدا الجمعة، بمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.