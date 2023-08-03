الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع

الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيعاستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو /تموز لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو/تموز المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1970.90 دولار، وفق "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد شهدت الفضة تراجعا بنسبة 0.1 بالمائة في السوق الفورية لتصل إلى 23.72 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة ليصل إلى 917.74 دولار.. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع.. وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة ليصل إلى 1237.19 دولار للأوقية.