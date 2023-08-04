ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يوليو

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يوليوارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يوليو من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2021م، فيما كانت قراءة يوليو أقل بنسبة 12% تقريبًا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس آذار 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12% مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.