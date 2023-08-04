ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يوليو
ارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يوليو من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2021م، فيما كانت قراءة يوليو أقل بنسبة 12% تقريبًا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس آذار 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12% مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.