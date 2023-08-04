الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي
سجلت أسعار الذهب أسوأ أداء أسبوعي لها في ستة أسابيع اليوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.
وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1936.15 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1971.70 دولار للأوقية.
وخسرت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري، وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الخميس بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.
ويشار إلى أن جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا تقل مع ارتفاع عوائد السندات.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.6 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 917.29 دولار.. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.
وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1260.65 دولار للأوقية.
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