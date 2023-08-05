الكويت تطلب من رعاياها في لبنان توخي الحذر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - أصدرت السفارة الكويتية في بيروت، اليوم السبت، بيانا بشأن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها الدولة اللبنانية في الفترة الحالية.

وأهابت السفارة بمواطنيها الموجودين في لبنان إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية.

ونشرت وزارة الخارجية الكويتية، عبر حسابها على منصة «إكس»، بيانا، قالت من خلال، إن السفارة الكويتية في بيروت تهيب بمواطني دولة الكويت الموجودين في لبنان إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

يأتي هذا بعد أن طالبت السفارة السعودية لدى لبنان، أمس الجمعة، مواطنيها بعدم الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية،

وقالت السفارة السعودية، في بيان: «تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع».