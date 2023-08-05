26.7 ارتفاعا في تداولات بورصة مسقط خلال يوليو

26.7 ارتفاعا في تداولات بورصة مسقط خلال يوليوارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط العمانية في شهر يوليو الماضي إلى 66.9 مليون ريال عُماني.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، بأن البورصة سجلت ارتفاعاً بنسبة 26.7 في المائة عن مستواها في يونيو البالغ 52.8 مليون ريال عُماني، مستفيدةً من ارتفاع التداول على أسهم بنك مسقط وأبراج لخدمات الطاقة وعمانتل وسندات أومنفست الدائمة والإصدار 59 من سندات التنمية الحكومية التي استحوذت مجتمعة على 46 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

وركَّز المستثمرون في تداولات الشهر الماضي على سهم أبراج لخدمات الطاقة الذي شهد تنفيذ 1254 صفقة، وصعد السهم خلال التداول إلى 318 بيسة، غير أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا المستوى، وأنهى تداولات يوليو على 306 بيسات، متراجعًا 6 بيسات عن مستواه في يونيو.

وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في شهر يوليو الماضي سبع نقاط، وأغلق على 4776 نقطة، غير أنَّ أداء المؤشرات القطاعية كان سلبيًّا وأُغلقت جميعها على هبوط.

وتأثرت المؤشرات القطاعية بتراجع أسهم عدد من الشركات القيادية، وبلغ إجمالي عدد الأوراق المالية التي تراجعت أسعارها الشهر الماضي 44 ورقة مالية مقابل 32 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.