بعد تحذيرات السعودية والكويت.. لبنان: الوضع الأمني لا يستدعي القلق والهلع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 03:29 مساءً - تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، مع وزيري الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، والداخلية والبلديات، بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أنه بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة، وأن الأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.

وكلف ميقاتي بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم في لبنان.

كما طلب ميقاتي من مولوي دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الامن في كل المناطق.