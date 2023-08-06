الصومال: العملية العسكرية ضد مليشيات الشباب في جلمدج وهيرشبيلى ستنتهى قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 05:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن العملية العسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية في ولايتي "جلمدج" و"هيرشبيلي" ستنتهي قريبًا وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى ولايتي جنوب الغرب وجوبالاند.

وأعرب بري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأحد عن أمله في أن يتم القضاء على فلول الخلايا المتبقية في مناطق بولايتي "جلمدج" و"هيرشبيلي" خلال فترة قصيرة، داعيا كافة الشعب الصومالي إلى عدم الحياد في الحرب ضد العناصر الإرهابية.

وأشار رئيس الوزراء الصومالي إلى أنه بناء على خطة لاستكمال العمليات الجارية، جهزت الحكومة حوالي 10 آلاف جندي، سيكونون جزءًا من العملية العسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية في ولايتي غلمدغ وهيرشبيلي.

وأمر جميع الجهات الحكومية بالمشاركة في العمليات، ودعا نواب البرلمان إلى التوجه إلى مناطقهم الأصلية وتنظيم السكان المحليين وتشجيعهم على تحرير البلاد من براثن الإرهاب.

ووصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على رأس وفد ضم وزراء وضباطا وعسكريين إلى مدينة "طوسمريب"، من أجل إدارة ومتابعة استكمال خطة المرحلة الأولى من القضاء على الخلايا الإرهابية القليلة المتبقية في ولايتي "جلمدج" و"هيرشبيلي".