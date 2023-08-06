مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 23.7 نقطة وبنسبة 0.496 في المائة اليوم الأحد، مغلقاً عند مستوى 4759.65 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4783.36 نقطة.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت مليونًا و939 ألفًا و302 ريال عُماني منخفضة بنسبة 28 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و693 ألفًا و194ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.131 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.88 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 13 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 0.69 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 509 آلاف ريال عُماني أي ما يعادل 26.24 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 496 ألف ريال عُماني وبنسبة 25.55 في المائة.
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