كانوا في طريقهم للسوق.. حادث مروع في المغرب يخلف 24 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 07:21 مساءً - أودى حادث سير بحياة 24 شخصا، الأحد، في إقليم أزيلال بوسط المغرب، كما أفادت السلطات المحلية، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجل في المغرب لحوادث السير.

وأوضحت سلطات الإقليم لوكالة فرانس برس أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات انقلبت على احدى المنعرجات.

وذكرت مصادر مغربية أن 22 راكبا لقوا حتفهم بمكان وقوع الحادث على مستوى دوار آيت واكريم، فيما لفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة في مستشفى القرب بدمنات.

واستنفر الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية، فيما تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتسعى الحكومة المغربية إلى تخفيض عدد حوادث السير في المغرب بحلول 2026، ورغم ذلك سجلت ما يقارب 114 ألف حادثة العام الماضي، مخلفة 3201 قتيل.