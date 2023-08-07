وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي تضامنا مع النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 02:29 مساءً - أعلن الجيش المالي، اليوم الإثنين، أن باماكو وواغادوغو سترسلان وفدا رسميا مشتركا إلى نيامي تضامنا مع النيجر في ظل تلويح دول إفريقية بتدخل عسكري لمواجهة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقال أحد أركان المجلس العسكري المالي الكولونيل عبد الله مايغا إن «بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد الى نيامي يرأسه وزير مالي».وشدد على أن الهدف هو إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق.

ووفق وزارة الخارجية في النيجر، يتوقع وصول الوفد في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

ويأتي الاعلان عن الزيارة في أعقاب انتهاء المهلة التي منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمجلس العسكري في النيجر، لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم وفكّ احتجاز بازوم المتواصل منذ تاريخ الانقلاب في 26 يولايو/تموز.

لوّحت إيكواس التي تقودها نيجيريا باللجوء الى القوة في حال عدم تحقيق هذه المطالب بنهاية المهلة، كما فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على النيجر.

وسبق للسلطات في واغادوغو وباماكو أن حذرتا في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي.

ويسيطر العسكر على الحكم في كلّ من البلدين، بعد انقلاب عسكري في مالي في 2020 وآخر في بوركينا فاسو في 2022.