ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بعد بيانات أظهرت نموًّا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الفترة الأخيرة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل من أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة لتصل إلى 1977.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة لتصل إلى 23.57 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة ليصل إلى 923.75 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.5 في المئة ليصل إلى 1262.31 دولار للأوقية.