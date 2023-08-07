رئيس وزراء لبنان يبحث مع وزيرى الخارجية والدفاع الأوضاع فى البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 05:27 مساءً - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى مع وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة عبد الله بو حبيب ووزير الدفاع الوطنى العميد موريس سليم، الأوضاع فى البلاد والشئون المتعلقة بعمل الوزارتين.

جاء ذلك خلال لقائين عقدهما ميقاتى، اليوم الاثنين، بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية فى العاصمة بيروت.

وشهد لبنان على مدار الأيام الماضية تطورات متلاحقة متعلقة بالعلاقات الخارجية والأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك في ضوء الاشتباكات العنيفة التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا بمحافظة الجنوب اللبناني على مدار 4 أيام الأسبوع الماضي قبل عودة الهدوء مرة أخرى باتفاق على وقف إطلاق النار، كما قامت سفارات عدد من الدول العربية بتحذير رعاياها من السفر إلى لبنان، بالإضافة إلى تحذيرهم من الاقتراب من مناطق الاشتباكات.