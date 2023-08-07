محمد اشتية يطالب إسرائيل بإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف سياسة الاقتطاعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 05:27 مساءً - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، إسرائيل بإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، ووقف الاقتطاعات الجائرة التى تقوم بها شهريًا.

وأضاف اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته فى رام الله، ردًا على إدعاء إسرائيل بأنها ستقدم حزمة تسهيلات للسلطة - "هذا مال مُستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".

وترحم اشتية على أرواح الشهداء الذين قضَوا أمس واليوم برصاص الإجرام الإسرائيلى، وقال إن الاحتلال الإسرائيلى الذي يتمادى بقتل الفلسطينيين يوميا، يجب أن يحاكم، والصمت الدولي المتستر على الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ليس بريئا من هذه الجرائم.