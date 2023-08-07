”الحج” السعودية توضح إرشادات ارتياد قطار الحرمين السريع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 06:29 مساءً - دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الالتزام بإرشاداتها الخاصة باستخدام قطار الحرمين السريع؛ وذلك من أجل الحصول على رحلة ميسرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن التعليمات تشمل: "الحضور قبل وقت الرحلة، وإبراز التذكرة قبل الصعود، والمحافظة على النظافة، واتباع توجيهات الطاقم، والجلوس في المقعد المحدد بالتذكرة".

وكانت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، قد أعلنت فى وقت سابق نجاح خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج، حيث بلغ عدد المسافرين عبر قطار الحرمين السريع أكثر من 750 ألف مسافر بارتفاع بلغ 96% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأكدت "سار" أن عدد الرحلات المسيرة فى موسم الحج للعام الحالى بلغ 3 آلاف و627 رحلة بزيادة 79% عن موسم حج العام الماضي، مشيرة إلى استمرار رحلات قطار الحرمين السريع بوتيرة تصاعدية، حيث بلغت معدل 126 رحلة فى أوقات الذروة، وذلك فى ظل الطلب العالى عليها.

وأوضحت "سار" أنه فى إطار حرصها على خدمة ضيوف الرحمن فقد وفرت رحلات إضافية ليصل عدد الرحلات فى يوم السابع من ذى الحجة إلى 131 رحلة وهو عدد الرحلات الأعلى فى تاريخ قطار الحرمين السريع خلال يوم واحد، منها 60 رحلة غادرت من محطة مكة المكرمة وذلك بمعدل 6 رحلات مغادرة للمحطة فى الساعة الواحدة، وليتجاوز قطار الحرمين السريع عدد الرحلات المقررة له فى موسم الحج والبالغ عددها 3400 رحلة بعدد 227 رحلة اضافية.

ونقل قطار الحرمين السريع حجاج بيت الله الحرام والمسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة جدة الرئيسية، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وذلك بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%، ما أسهم فى توفير خيارات أوسع لتنقّل المسافرين بسلاسة، واختيار الأوقات المناسبة لهم.