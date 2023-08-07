السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 08:24 مساءً - قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إنه يجب تطبيق ثلاثة تعليمات لتجنب الإصابة بالجفاف وفقدان السوائل خلال أداء العمرة.

وكتبت “الحج والعمرة”، في تغريدة عبر “تويتر”، أن “تجنب الجفاف أثناء أداء العمرة يستدعي الحرص على شرب السوائل بكمية كافية.. المعتمر عليه أيضا، أن يحرص على تناول الخضراوات والفواكه، وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة”.

وأمس، قالت وزارة الحج والعمرة، إن هناك 3 إرشادات مهمة بشأن أداء العمرة في الصيف يجب اتباعهم.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر “تويتر”، أن “أداء العمرة في فصل الصيف يتطلب الحصول على المشورة الطبية عند اللزوم”.

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وأضافت أن “أداء العمرة في هذا الصيف يتطلب تخير الأوقات التي تعتدل فيها درجات الحرارة.. والاستراحة بين الوصول وأدء العمرة”.