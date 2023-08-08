الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020

الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020سجلت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020 على ما اظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الثلاثاء.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14,5 % بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17,2 % في فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

باستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12,4 % بمعدل سنوي في يونيو.