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الصين تسجل انكماشا فـي الأسعار

انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد. الصين تسجل انكماشا فـي الأسعارانخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد. وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0,3% في يوليو الماضي بمعدل سنوي، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء. وشهدت الصين فترة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، نجم عن انهيار أسعار ، اللحوم الأكثر استهلاكا في البلد. في حين تعود فترة انكماش الأسعار السابقة إلى 2009.

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