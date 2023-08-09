مندوب السودان بالأمم المتحدة يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 09:29 مساءً - قال الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة إن بلاده معنية بدعم مسارات السلام ووقف إطلاق النار والدعوة لبدء حوار سياسي شامل جامع.

أضاف إدريس، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان أنه يجب ضمان سلامة السودان ووحدة أراضيه، وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه يجب على قوات الدعم السريع عدم الاحتماء بمنازل المدنيين ومواصلة الانتهاكات وسلب الممتلكات، موضحًا أنه جرى تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني في السودان، وتسهيل مهمة عبور مساعدات تابعة للأمم المتحدة للسودان.

التعهدات الدولية لتقديم مساعدات إنسانية للسودان

وتابع أن التعهدات الدولية لتقديم مساعدات إنسانية للسودان تواجه عقبات، داعيًا الخرطوم لتوفير حماية أمنية لقوافل المساعدات الإنسانية.