الجزائر: تدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على متفجرات خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 10:27 مساءً - أعلن الجيش الجزائري كشف وتدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية، وضبط 184 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجاري، من كشف وتدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية، تحتوي على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة، والقبض على عنصر لقيامه دعم الجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ٥١ تاجر مخدرات، و أكثر من 500 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ ٦ أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 184 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.