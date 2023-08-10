استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 10:35 صباحاً - استشهد فلسطيني، فجر اليوم الخميس، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما)، استشهد بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس.

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانـوع: «إن تزايد عمليات الاغتيال ضد المقاومين وآخرها فجر اليوم ضد المطارد أمير خليفة غرب نابلس يعكس حالة العجز الذي وصل إليها جيش الاحتلال في مواجهة أبطال المقاومة ميدانياً».

من جهته، نعى تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح الشهيد أمير خليفة، مؤكداً على أن عدم محاسبة جيش الاحتلال وقيادته شجعهم على ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين.

وطالب التيار الاصلاحي المحكمة الجنائية الدولية، وبشكل عاجل، بالتحقيق في عمليات إعدام الشباب الفلسطيني خارج نطاق القانون وملاحقة ومحاكمة المتورطين.