انت الان تتابع خبر شاهد .. تنبؤات مدمرة للعملاقة ليلى عبد اللطيف تثير جنون العالم وتحذر من فيضانات جارفة ستهدد الأخضر واليابس قريبا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توقعت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف في توقعاتها المستقبلية أن تكون السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان محورًا للانتباه والانفتاح.

وقد تحققت هذه التوقعات بالفعل، حيث يُعتبر الأمير محمد بن سلمان شخصية قيادية وقائدًا عظيمًا يحمل هموم الأمة. وقد تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة في وقت قصير، مما جعل السعودية تتقدم بخطى سريعة.

وأكدت ليلى عبد اللطيف أن ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليس إلا بداية الطريق نحو بناء جسر عربي لا مكان فيه للخلافات والثورات والحروب.

ومن المتوقع أن نشهد ولادة تحالف عربي جديد يضم السعودية ومصر وتركيا، حيث ستلعب السعودية دورًا رئيسيًا في حل الخلافات العربية والإسلامية المستقبلية.

وتتوقع ليلى عبد اللطيف أن تدق ناقوس الخطر أبواب أوروبا، حيث من المتوقع أن تشهد بعض الدول الأوروبية حروبًا ومشاكل اقتصادية تؤدي إلى زيادة نسبة الهجرة من تلك الدول. وقد يتسبب ذلك في إفلاس بعض الشركات الأوروبية الكبيرة. ومن المتوقع أن يكون المشهد الأوروبي في الفترة القادمة مليئًا بالمعاناة والمأساة.

تتوقع ليلى عبد اللطيف أن يكون الوضع الاقتصادي في أوروبا على المحك خلال المراحل القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تتوقع أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية قريبًا، مما يعني أن الحرب قد تمتد إلى أوروبا. هذا يخلق قلقًا حقيقيًا بين الدول الأوروبية ويستدعي استعدادات إضافية للتعامل مع هذا السيناريو المحتمل.

فيما يتعلق بمصر، تتوقع ليلى عبد اللطيف أن تلعب دورًا أكبر في العالم العربي في المستقبل القريب. من المتوقع أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة العراق وتركيا ودول أخرى، وسيكون لقاءه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أهم اللقاءات.

من المتوقع أن يعمل الرئيس السيسي وولي العهد السعودي سويًا على حل الخلافات العربية والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة. هذا يعني أنه من الممكن أن يحدث تحول إيجابي في العلاقات العربية وتعزيز التعاون بين الدول العربية المختلفة.

من المتوقع أيضًا أن يقوم الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الجرائم الوحشية في مصر. قد يصدر قانونًا جديدًا يتعامل بشكل صارم مع جرائم القتل الوحشية، ومن المتوقع أن يتخذ إجراءات حازمة لمحاربة هذه الجرائم. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات الجرائم في السنوات القادمة وتحسين الأمن والاستقرار في البلاد.

بالنسبة للكوارث الطبيعية، تتوقع ليلى عبد اللطيف حدوث فيضانات في بعض الدول خلال الفترة القادمة. من المتوقع أن تؤثر هذه الفيضانات على مساحات واسعة من الأراضي وتهدد حياة السكان. ومن المهم أن تتخذ الدول اللازمة للتعامل مع هذه الكوارث وحماية المواطنين والممتلكات