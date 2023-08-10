الذهب قرب أدنى مستوى في شهر
حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في شهر في جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.
وبحسب وكالة "رويترز" زاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس الأربعاء، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1238.63 دولار.
ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم.
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