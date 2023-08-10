اللبنانيون يقصفون السفارة السويدية في بيروت بالمولوتوف احتجاجا على تدنيس المصحف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 08:35 مساءً - تعرضت سفارة السويد في العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت للرشق بواسطة زجاجة حارقة 'مولوتوف' مشيرا إلى أن الجاني تمكن من الفرار دون تقديم تفاصيل إضافية. يأتي ذلك وسط استمرار الغضب في عدد من الدول إثر حرق وتدنيس نسخ من المصحف في ستوكهولم. تفاعلا مع الحادث، شدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان على أن 'السلطات اللبنانية ملزمة بموجب اتفاقية فيينا حماية البعثات الدبلوماسية'.

دعوات لطرد السفيرة على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم

تعرضت واجهة السفارة السويدية في بيروت بلبنان للاعتداء عن طريق رشقها بزجاجة حارقة 'مولوتوف'، من دون أن تنفجر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الخميس. وقال المصدر الذي يشتغل في السفارة، متحفظا عن ذكر اسمه، 'نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة ‘مولوتوف’ على واجهة سفارتنا مساء أمس (الأربعاء) من دون أن تنفجر'. وأضاف 'تمكن المنفذ من الفرار'، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية. جاءت الخطوة بعد دعوات لطرد السفيرة على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.