الذهب يستقر قرب أدنى مستوى

الذهب يستقر قرب أدنى مستوىإستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب أدنى مستوى لها في شهر .. متجاهلة بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1916.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم، فيما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1948.80 دولار.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، مما عزز الرهانات على أن الفدرالي الأميركي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023م.

وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.72 دولار للأونصة والبلاتين 0.6% إلى 912.04 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1290.43 دولار متطلعًا إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.