في اليوم العالمي للشباب.. رئيس دولة الإمارات يدعو إلى المحافظة على القيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 03:29 مساءً - حث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشباب في الدولة على التمسك بقيم مجتمع الإمارات الأصيلة والمحافظة على الثوابت التي يقوم عليها واحترام عاداته وتقاليده.

كما دعاهم إلى اتخاذ قدوات إيجابية في حياتهم لما لها من تأثير في بناء شخصياتهم وتكوينهم وتوجيه سلوكهم وإعدادهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على ضرورة المحافظة على الروابط الأسرية وتعزيزها والإحسان إلى الوالدين ورعايتهما والذي هو في صميم تعاليم ديننا الحنيف.

وتبادل رئيس دولة الإمارات، خلال لقائه عدداً من أبنائه الشباب في مجلس قصر البحر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الأحاديث الأبوية وتحاور معهم حول أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بما سمعه منهم من مقترحات وأفكار تعكس وعيهم تجاه القضايا التي تهم الوطن في حاضره ومستقبله، مؤكداً أن دولة الإمارات تبحث عن الأفكار النوعية النيرة.

كما أكد دور الشباب في الحفاظ على سمعة دولة الإمارات وصورتها الطيبة التي جعلتها محل تقدير دول العالم واحترامها.

وقال إن «دولة الإمارات تتقدم بوتيرة سريعة وكبيرة .. وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضوح رؤيتها وتحديد إستراتيجيتها ومدى السرعة التي تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن الدولة تؤمن بالدور المهم للشباب في الإسهام في دفع مسيرة تقدمها وتحقيق رؤاها.

وأضاف أن «العالم في حالة تغير مستمر وهناك تحديات عديدة تواجهه، لكن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد تسير وفقها وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم».

وقال الشيخ محمد بن زايد إن تحدي الأزمات مثل كورونا دفع دولة الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي من خلال البدء في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه وزراعة الأرز والقمح وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارات تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا الشأن لتحقيق الأمن الغذائي.

وأعرب في الختام عن تمنياته التوفيق للشباب في الإمارات في تحقيق تطلعاتهم وخدمة مجتمعهم ووطنهم.